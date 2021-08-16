В порту "Южный" среди бананов нашли еще одну партию 60 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины и пограничники предотвратили контрабанду еще одной оптовой партии наркотиков из Латинской Америки в страны Европейского союза. Как говорится в сообщении СБУ, изъято около 60 кг кокаина на сумму 10 млн долларов по ценам черного рынка.

"Товар" прибыл в порт "Южный" в контейнере с бананами из одной из южноамериканских стран. В ходе углубленного осмотра груза правоохранители обнаружили в технологических полостях контейнера скрытый кокаин.

Злоумышленники планировали контрабандой переправить наркотики транзитом через Украину в ЕС. По оперативным данным, к очередной поставке причастны участники итальянской Ндрангеты, считающейся одной из самых мощных в мире преступных организаций.

Напомним, что 9 августа во время спецоперации в Одессе были задержаны трое организаторов наркобизнеса, которых правоохранители обозначили как членов Ндрангеты. Им сообщили о подозрении и арестовали.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотиков, психотропов, их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарств) продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники управления СБУ в Одесской области совместно с Госпогранслужбой, Государственной таможенной службой и одесским управлением стратегических расследований Нацполиции.

Госпогранслужба, в свою очередь, также подтверждает, что в ходе углубленной проверки контейнера в порту "Южный" межведомственная группа нашла спрятанные 50 брикетов с веществом общим весом почти 60 кг. Экспресс-анализ показал, что спрессованный порошок в брикетах — это кокаин.

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