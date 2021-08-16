Общество 1 час назад

В порту "Южный" среди бананов нашли еще одну партию 60 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители говорят, что к этой поставке также причастны члены Ндрангеты, как и к выявленному неделей ранее "товару"

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и пограничники предотвратили контрабанду еще одной оптовой партии наркотиков из Латинской Америки в страны Европейского союза. Как говорится в сообщении СБУ, изъято около 60 кг кокаина на сумму 10 млн долларов по ценам черного рынка.

"Товар" прибыл в порт "Южный" в контейнере с бананами из одной из южноамериканских стран. В ходе углубленного осмотра груза правоохранители обнаружили в технологических полостях контейнера скрытый кокаин.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Злоумышленники планировали контрабандой переправить наркотики транзитом через Украину в ЕС. По оперативным данным, к очередной поставке причастны участники итальянской Ндрангеты, считающейся одной из самых мощных в мире преступных организаций.

Читайте также:
Молдавский олигарх Плахотнюк поставлял кокаин в Европу из Южной Америки через Одессу — СМИ

Напомним, что 9 августа во время спецоперации в Одессе были задержаны трое организаторов наркобизнеса, которых правоохранители обозначили как членов Ндрангеты. Им сообщили о подозрении и арестовали.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотиков, психотропов, их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарств) продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники управления СБУ в Одесской области совместно с Госпогранслужбой, Государственной таможенной службой и одесским управлением стратегических расследований Нацполиции.

Госпогранслужба, в свою очередь, также подтверждает, что в ходе углубленной проверки контейнера в порту "Южный" межведомственная группа нашла спрятанные 50 брикетов с веществом общим весом почти 60 кг. Экспресс-анализ показал, что спрессованный порошок в брикетах — это кокаин.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ ликвидировала в Украине два международных канала наркотрафика (ФОТО)
СБУ ликвидировала в Украине два международных канала наркотрафика (ФОТО)
СБУ задержала двух экс-боевиков "ДНР", причастных к обстрелам украинских позиций
СБУ задержала двух экс-боевиков "ДНР", причастных к обстрелам украинских позиций
СБУ вызывает на допрос Хорошковского и ряд экс-чиновников по делу "харьковских соглашений"
СБУ вызывает на допрос Хорошковского и ряд экс-чиновников по делу "харьковских соглашений"
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Из Турции вернулись украинские спасатели, тушившие лесные пожары (ФОТО)

  3. На Олимпиаде-2024 добавили 4 новых вида спорта, но убрали медальное для Украины карате

  4. На рынке IT в Украине резко растут зарплаты: почему так происходит и при чем здесь новички

  5. Мэр Кривого Рога Константин Павлов убит в своем доме

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...