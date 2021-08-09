В Одессе поймали трех членов Ндрангеты: пытались провезти 60 кг кокаина среди бананов

В Одессе задержали группу из трех человек, попавшихся на контрабанде более 60 кг кокаина, спрятанного в брикетах среди бананов.

Операцию проводили Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, одесское управление департамента стратегических расследований Нацполиции и Южное региональное управление Госпогранслужбы под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Задержанные оказались гражданами Албании, Румынии и Украины. Им вменяют часть 3 статьи 305, часть 3 статьи 307 Уголовного кодекса (контрабанда наркотиков и незаконное производство, перевозка или сбыт психотропов или их аналогов).

По данным следствия, трое членов итальянской международной преступной группировки Ндрангета организовали ввоз наркотиков из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал морпорта "Южный".

Сообщается, что 50 брикетов с кокаином весом брутто 60,24 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

Оперативники установили, что преступники намеревались переправить кокаин контрабандой в страны Европейского союза. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" оценивается примерно в 10 млн долларов.

Один из соорганизаторов наркотрафика был задержан неподалеку от порта "Южный", а еще двое — на территории "одного из промрынков Одесской области".

Решаются вопросы о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в июле в Киеве изъяли партию героина из Ирана на 1 млрд грн общим весом 368 кг: его привезли через Армению и Грузию.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!