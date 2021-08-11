Общество 30 минут назад

Кировоградских депутатов поймали на взятке от бизнесмена: при обыске нашли арсенал оружия

Среди задержанных — глава областной организации ВО "Свобода"

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований уличили депутатов поселковых советов Кировоградской области в получении взятки от бизнесмена за якобы непривлечение его к ответственности за неуплату налогов, а при обыске также обнаружили арсенал оружия.

Как сообщает ГБР, расследованием установлено, что работники областной налоговой вступили с этими депутатами в сговор. Сообщники гарантировали директору частного предприятия, занимающемуся развитием альтернативной энергетики, за деньги "решить" вопрос с закрытием уголовного производства по подозрению его в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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"За 60 тысяч долларов, помимо закрытия дела, депутаты обещали фермеру избежать штрафных санкций, хотя не имели на это никаких полномочий", — указано в сообщении.

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Однако при получении фигурантами всей суммы неправомерной выгоды на автозаправочной станции в Кропивницком они были задержаны.

Для установления всех лиц, причастных к мошеннической схеме, следователи ГБР проводят обыски по местам жительства фигурантов и в помещении Государственной налоговой службы в Кировоградской области.

Сообщается, что у одного из депутатов правоохранители изъяли арсенал оружия: пистолеты с глушителями и патроны к ним, карабин, ружье и арбалет со стрелами. В его гараже обнаружено 66 тысяч долларов.

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Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в покушении на мошенничество (часть 2 статьи 15, часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь, в СБУ заявляют, что незарегистрированное огнестрельное оружие было найдено у троих депутатов, один из которых является лидером Кировоградской областной организации одной из партий.

"Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня независимости Украины", — добавляют в спецслужбе.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе областной организации "Всеукраинского объединения "Свобода".

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