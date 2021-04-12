Китайская вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль в Украине: ее отправляют в регионы

Китайская вакцина против коронавируса Sinovac по состоянию на 12 апреля прошла лабораторный контроль в Украине.

Но сама вакцинация этим препаратом еще не началась, сообщает со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения агентство "РБК-Украина".

Собеседник издания заверил, что вакцинация препаратом пока еще не началась.

"Сейчас ее отгружают для отправки в регионы", — уточнил источник.

При этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", — отметила нардеп.

Она также подчеркнула, что этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

Ранее в Центре по контролю за заболеваниями Китая признали, что китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19.

В свою очередь в компании Sinovac Biotech уже заявили, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.

Как анонсировал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцину CoronaVac (торговое наименование продукта компании Sinovac) 12 апреля только развезут по регионам Украины.