Происшествия 1 час назад

Китайская вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль в Украине: ее отправляют в регионы

Этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры

Вакцина от коронавируса компании SinoVac Biotech. Фото: Getty Images Вакцина от коронавируса компании SinoVac Biotech. Фото: Getty Images
Вакцина от коронавируса компании SinoVac Biotech. Фото: Getty Images

Китайская вакцина против коронавируса Sinovac по состоянию на 12 апреля прошла лабораторный контроль в Украине.

Но сама вакцинация этим препаратом еще не началась, сообщает со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения агентство "РБК-Украина".

Кратко и по делу в Telegram

Собеседник издания заверил, что вакцинация препаратом пока еще не началась.

"Сейчас ее отгружают для отправки в регионы", — уточнил источник.

При этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", — отметила нардеп.

Она также подчеркнула, что этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

Читайте также:
Вакцинация в Украине: смогут ли получить вторую дозу хотя бы те, кто уже привился и когда?

Ранее в Центре по контролю за заболеваниями Китая признали, что китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19.

В свою очередь в компании Sinovac Biotech уже заявили, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.

Как анонсировал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, вакцину CoronaVac (торговое наименование продукта компании Sinovac) 12 апреля только развезут по регионам Украины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли
В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине
В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине
Минздрав обновил карту карантина в Украине: в "красной зоне" сейчас 13 регионов
Минздрав обновил карту карантина в Украине: в "красной зоне" сейчас 13 регионов
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. АМКУ против "Привата". Будет ли Коломойский платить миллиарды штрафа?

  3. Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли

  4. "Сумыоблэнерго" на коррупционной схеме "распилила" 80 млн грн — СБУ

  5. В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...