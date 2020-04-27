Кличко уволил своего заместителя за драку с полицией

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Владимира Солончака за вчерашний инцидент с полицией.

Об этом столичный мэр заявил сегодня, 27 апреля, в ходе своего брифинга.

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"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть — в первую очередь, тем, кто ее представляет", — заявил Кличко.

В свою очередь, в Нацполиции города Киева заявили, что вчера, 26 апреля, правоохранителям поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль из-за того, что водитель не включила фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгера она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье 130 ("Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что распоряжением Киевского городского главы Виталия Кличко на должность замглавы КГГА назначен Алексанр Густелев, который до этого времени руководил коммунальным предприятием "Киевавтодор".