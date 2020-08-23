Политика и экономика 20 минут назад

Ключевым вопросом на следующей сессии станет госбюджет-2021 — спикер ВР

Еще одним важным вопросом предстоящей сессии станут местные выборы

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

На предстоящей сессии парламента ключевым вопросом станет государственный бюджет на 2021 год.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в воскресенье, 23 августа, передает "Интерфакс-Украина".

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"Я надеюсь, мы сможем все плодотворно над ним поработать для того, чтобы сделать его более качественным и принять, как это было в прошлом году и, не "под елку", — сказал спикер.

Еще одним важным вопросом предстоящей сессии он назвал местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты PR-составляющей в тех решениях, которые приняты в Верховной Раде, к сожалению, тоже будут иметь место", — добавил Разумков.

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Как известно, народные депутаты соберутся 25 августа в 11:00 на внеочередной сессии Верховной Рады.

На этом заседании нардепы должны рассмотреть повышение минимальной зарплаты до 5000 грн с сентября 2020 года.

Также депутаты должны объявить конкурс на лучший эскиз большого герба Украины. Отметим, что официальный герб Украины (синий щит с золотым трезубцем) имеет статус малого герба.

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