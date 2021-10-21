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В мире 1 час назад

Компания Илона Маска проложит под Лас-Вегасом сеть подземных туннелей

Vegas Loop представляет собой разветвленную сеть тоннелей общей протяженностью в 46 километров и наличием 51 станцией

Илон Маск. Фото: Getty Images Илон Маск. Фото: Getty Images
Илон Маск. Фото: Getty Images

Руководство округа Кларк в штате Невада одобрило намерения компании Илона Маска Boring Company по строительству системы подземных тоннелей для скоростного транспорта в Лас-Вегасе по названием Vegas Loop.

Как сообщает Las Vegas Review-Journal, Vegas Loop представляет собой разветвленную сеть тоннелей общей протяженностью в 46 километров и наличием 51 станцией.

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Перевозку пассажиров по ним планируют осуществлять на электромобилях Tesla. Пропускная способность системы составит 57 тысяч человек в час. Для сравнения, монорельс Лас-Вегаса перевозит лишь около 12 тысяч пассажиров за день.

По информации компании, станции будут открывать поэтапно — как только очередной участок будет готов, он сразу же начнет работу.

Компания планирует в первые полгода после начала работ построить от пяти до десяти станций, а впоследствии собирается открывать 15 — 20 станций в год.

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Проект планируется завершить в течение трех лет. Первую станцию компания рассчитывает построить уже через два месяца. 

В Boring Company подчеркивают, что на проект не будут тратить деньги налогоплательщиков — компания построит станции на свои средства. Частично строительство оплатят казино, которые будут находиться рядом с ними — соответственно, они будут заинтересованы в их открытии.

Для начала строительства Boring Company надо получить отдельные разрешения от властей Лас-Вегаса для каждой конкретной станции, однако чиновники уже заявили, что готовы в кратчайшие сроки одобрить проект.

В компании заявили, что Vegas Loop будет стоить дороже, чем общественный транспорт, однако дешевле, чем такси, передает The Verge. Например, поездка от аэропорта до конференц-центра Лас-Вегаса, между которыми около пяти километров, займет пять минут и будет стоить 10 долларов, а поездка примерно на такое же расстояние от конференц-центра до футбольного стадиона Allegiant Stadium обойдется в шесть долларов и займет лишь четыре минуты.

C июня 2021 года в городе уже действует мини-прототип Vegas Loop — тоннель с тремя станциями, расположенный под территорией конференц-центра Лас-Вегаса. Он позволяет добраться от одного конца конференц-центра до другого за две минуты, в то время как пешком на это нужно потратить 25 минут.

Хотя Boring Company перед запуском обещала, что системой смогут пользоваться 4400 человек, по факту ее пропускная способность сейчас составляет менее 600 человек в час.

Напомним, в ноябре 2018 года компания The Boring Company завершила строительство подземного туннеля под Лос-Анджелесом.

Ранее сообщалось, что Маск проехался по первому высокоскоростному тоннелю под Лос-Анджелесом.

 

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