Конфликт в Нацбанке: у Зеленского призвали руководство НБУ не преследовать личные интересы

В Офисе президента отреагировали на публичный конфликт в руководстве Национального банка Украины.

В частности, на Банковой призвали должностные лица НБУ отбросить личные амбиции и действовать в пределах полномочий, сообщает пресс-служба ОП в Facebook.

Как отмечается, в Офисе президента растет обеспокоенность относительно внутренних распрей в Национальном банке Украины.

"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать какие-либо личные интересы при исполнении своих обязанностей", — говорится в сообщении.

При этом на Банковой заверили, что продолжат при поддержке западных партнеров делать все необходимое, "чтобы вернуть все украденные у украинского населения деньги, включительно с деньгами, связанными с ПриватБанком".

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на документ Офиса генерального прокурора сообщило о том, что в отношении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и еще нескольких сотрудников НБУ ведется расследование по поводу государственной измены из-за сотрудничества с компанией Kroll.

Именно благодаря аудиту Kroll стало известно, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели миллиарды долларов из банка.

По данным издания, расследование против Рожковой ведут из-за того, что НБУ поделился информацией с компаниями, которые привлекли к расследованию о выводе $5,5 млрд из ПриватБанка до его национализации в 2016 году.

В свою очередь первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя это расследование, сообщила, что ей неизвестно о каких-либо обвинениях в ее адрес.

"Но я не удивлена информацией в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования относительно нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками", — написала Рожкова на своей странице в Facebook.

Перед этим заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова обвинила руководство НБУ в цензуре, а также назвала те тезисы, которые ей запретили говорить в СМИ.