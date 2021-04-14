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В мире 1 час назад

Конвенция Монтре не будет касаться канала "Стамбул" — Эрдоган

Президент Турции не видит связи между Конвенцией Монтре и строительством нового канала между Черным и Мраморным морями

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty Images Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty Images
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty Images

Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала "Стамбул".

Об этом на встрече со студентами заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

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"Нет ли малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтре. Монтре — это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет", — сказал Эрдоган.

По информации агентства, ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным.

В свою очередь, министр иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу сообщил, что проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтре.

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Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции.

Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.

Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, предусматривает право торговых судов всех стран на свободный проход через проливы как в мирное, так и в военное время.

Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Ранее сообщалось, что турецкое судно Fatih начало бурение новой глубоководной скважины Amasra-1 в Черном море.

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