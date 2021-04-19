Король Таиланда помиловал всех осужденных украинцев

Девять граждан Украины, находившихся в исправительных учреждениях Таиланда, получили королевское помилование. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили королевское помилование — двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), один человек — на 1/2", — сообщила она.

Все остальные шестеро граждан получили сокращение срока, позволившее освободить их от дальнейшего отбывания наказания. Все они уже вернулись в Украину.

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"Выражаю благодарность королю Таиланда Раме Х за проявление высокого человеческого гуманизма и главном омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование", — отметила Денисова.

Кроме того, она поблагодарила и сотрудников посольства Украины в Таиланде за проведенную работу по соблюдению и защите прав украинских граждан, находящихся в заключении.

Напомним также, что в начале марта Таиланд в два раза сократил срок карантина, который должны соблюдать по прибытию иностранные туристы.