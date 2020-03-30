Политика и экономика 1 час назад

Коронавирус не помешает Зеленскому встретиться с премьер-министром Венгрии

В МИДе отметили, что будут организовывать встречу с соблюдением максимальных мер безопасности

Коронавирус не помешает Зеленскому встретиться с премьер-министром Венгрии Коронавирус не помешает Зеленскому встретиться с премьер-министром Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан/Фото: newsone.ua

Министерство иностранных дел готовит личную встречу президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбаном, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

"Мы будем готовы организовать встречу с соблюдением максимальных мер безопасности, даже если на тот момент ситуация с коронавирусом не будет полностью урегулирована и еще будут оставаться ограничения. Но ее проведение зависит от способности обеих стран разработать то решение, которое устранит проблемные вопросы в наших отношениях и позволит все разблокировать", — добавил чиновник.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На переговорах Украина со своей стороны будет добиваться снятия венгерского вето в НАТО без изменения украинского законодательства, в частности закона об образовании, против которого активно выступает венгерское правительство.

"Я вижу из разговоров с Петером (глава МИД Венгрии Петер Сийярто — Delo.ua) его настрой на поиск решения. Не должно быть такого, чтобы они нам навязали решение или мы им навязали. Мы должны совместно найти решение, которое сбалансирует интересы Украины и Венгрии", — резюмировал Кулеба.

Читайте также:
Венгры обратились к РФ по языковому вопросу на Закарпатье: российский пиар или угроза?

Напомним, что ранее Кулеба провел с венгерским коллегой видеоконференцию, на которой Сийярто заявил, что в Венгрии не будут штрафовать украинцев за просроченные документы на время действия карантина. В свою очередь Кулеба выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на родину из других стран ЕС.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Наши врачи не выдержат": пять основных посылов из обращения Зеленского к народу
"Наши врачи не выдержат": пять основных посылов из обращения Зеленского к народу
Раду собирают на внеочередное заседание по требованию Зеленского (ДОКУМЕНТ)
Раду собирают на внеочередное заседание по требованию Зеленского (ДОКУМЕНТ)
"Получаем новые обращения": в МИД рассказали, сколько еще украинцев хочет вернуться домой
"Получаем новые обращения": в МИД рассказали, сколько еще украинцев хочет вернуться домой
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом

  3. В Москве ввели жесткую самоизоляцию: жителям запретили выходить из дому

  4. "Нам никто не сказал об обсервации" — прилетевших с Бали в Киев не выпускают из самолета

  5. Какие налоговые изменения ждут малый бизнес в 2020 году и зачем они нужны

Загрузка...