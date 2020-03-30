Коронавирус не помешает Зеленскому встретиться с премьер-министром Венгрии

Министерство иностранных дел готовит личную встречу президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбаном, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

"Мы будем готовы организовать встречу с соблюдением максимальных мер безопасности, даже если на тот момент ситуация с коронавирусом не будет полностью урегулирована и еще будут оставаться ограничения. Но ее проведение зависит от способности обеих стран разработать то решение, которое устранит проблемные вопросы в наших отношениях и позволит все разблокировать", — добавил чиновник.

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На переговорах Украина со своей стороны будет добиваться снятия венгерского вето в НАТО без изменения украинского законодательства, в частности закона об образовании, против которого активно выступает венгерское правительство.

"Я вижу из разговоров с Петером (глава МИД Венгрии Петер Сийярто — Delo.ua) его настрой на поиск решения. Не должно быть такого, чтобы они нам навязали решение или мы им навязали. Мы должны совместно найти решение, которое сбалансирует интересы Украины и Венгрии", — резюмировал Кулеба.

Напомним, что ранее Кулеба провел с венгерским коллегой видеоконференцию, на которой Сийярто заявил, что в Венгрии не будут штрафовать украинцев за просроченные документы на время действия карантина. В свою очередь Кулеба выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на родину из других стран ЕС.