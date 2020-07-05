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Коронавирус: в Тернополе произошла вспышка COVID-19 в детсаду

Коронавирусом заболели 5 воспитанников одной группы Тернопольского детсада №6

Детский сад. Фото: pixabay.com Детский сад. Фото: pixabay.com
Детский сад. Фото: pixabay.com

В Тернополе на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли детский сад.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 воспитанников заведения, сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

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В частности, указано, что коронавирусом заболели 5 воспитанников одной группы Тернопольского детсада №6.

Как отмечается, после выявления больных, детей и работников поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение.

При этом пока неизвестно, когда снова возобновит работу учреждение.

Напомним, в июне коронавирус обнаружили в четырех столичных детских садах.

Также коронавирус обнаружили у работницы детсада в Ирпене.

Кроме того, в Броварах коронавирус в детский сад занесла больная воспитательница.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.

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