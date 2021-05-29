Коронавирус: в Украине за сутки более 3000 новых заражений, 156 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 29 мая 2021 года зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19.

Среди них — 144 ребенка и 55 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1309 человек, летальных случаев — 156, выздоровели — 10 тысяч 199 человек.

При этом за сутки протестировано на коронавирус методом ПЦР 25 тысяч 401 человек, методом ИФА — 10 тысяч 963 человека, экспресс-тестами — 21 тысяча 20 человек.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 199 тысяч 769 человек, выздоровели — 2 млн 30 тысяч 415 человек, летальных исходов — 50 тысяч 388, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 156 тысяч 756.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Кроме того, за сутки 28 мая привито против коронавируса 16 тысяч 815 человек. Одну дозу получили 9785 человек, полностью иммунизированы — 7030 человек.

Известно, что в течение суток работали 273 мобильных бригады и 354 пункты прививки.

По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 тысяч 777 человек.

С начала прививочной кампании привито против коронавируса 1 млн 8 тысяч 859 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 8 тысяч 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 123 тысячи 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 132 тысячи 821 прививку.

Напомним, по состоянию утро 28 мая в Украине было зафиксировано 3306 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.