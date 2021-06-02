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Коронавирус: в Украине за сутки около 2200 новых заражений, 158 человек умерли

Также за минувшие сутки госпитализировано 1262 человека, а выздоровели — 9405 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 2 июня 2021 года зафиксировано 2205 новых случаев заболеваний COVID-19.

Среди них — 104 ребенка и 85 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 1262 человека, летальных случаев — 158, выздоровели — 9405 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 27 тысяч 936 человек, методом ИФА — 11 тысяч 348 человек, экспресс-тестами — 25 тысяч 592 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 206 тысяч 836 человек, выздоровели — 2 млн 62 тысячи 572 человека, летальных исходов — 50 тысяч 857, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 235 тысяч 181.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

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Кроме того, за сутки 1 июня привито против коронавируса 18 тысяч 884 человека. Одну дозу получили 15 тысяч 858 человек, полностью иммунизированы — 3026 человек.

Известно, что в течение суток работали 240 мобильных бригад и 390 пунктов прививки.

По состоянию на 2 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 тысяч 24 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 47 тысяч 896 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 47 тысяч 894 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 132 тысячи 508 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 180 тысяч 402 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня 2021 года в Украине было зарегистрировано 2137 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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