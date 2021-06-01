Общество 40 минут назад

Заболеваемость СOVID-19 снова набирает обороты: за сутки — более 2 тысяч зараженных

За минувшие сутки госпитализировано 579 человек, умерли от этой болезни 163 пациента и выздоровело от коронавируса 12 тысяч 85 человек

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на утро 1 июня 2021 года в Украине зарегистрировано 2 тысячи 137 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, среди новых пациентов — 91 ребенок и 56 медицинских работников.

За минувшие сутки госпитализировано 579 человек, умерли от этой болезни 163 пациента и выздоровело от коронавируса 12 тысяч 85 человек.

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Всего в Украине за время пандемии коронавирус обнаружили у 2 млн 204 тысяч 631 человека, 50 699 больных умерли, а выздороветь удалось 2 млн 53 тысячам 167 жителям страны.

С начала распространения вируса на территории Украины провели 10 млн 207 тысяч 245 ПЦР-тестов, за последние сутки — 26 468.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали обнаружили в Запорожской (176), Киевской (138) и Днепропетровской (137) областях.

Напомним, по состоянию 31 мая, в Украине было зарегистрировано 1 тысяча 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 1 тысяча 703 новых случая заболевания COVID-19.

Источник фото: Фото: Depositphotos.

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