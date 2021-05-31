Общество 60 минут назад

COVID-19: в Украине за сутки коронавирус обнаружили у чуть более тысячи человек

За минувшие сутки госпитализировано 810 человек, умерли от этой болезни 64 пациента и выздоровело от коронавируса 4 934 человека

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По состоянию 31 мая в Украине зарегистрировано 1 тысяча 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, инфицировано 58 детей и 11 медработников.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 810 человек, умерли от этой болезни 64 пациента и выздоровело от коронавируса 4 934 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и городе Киев (63).

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Кроме этого, за сутки протестировано:
–  методом ПЦР — 8 822 человека,
–  методом ИФА — 1 176 человек,
–  экспресс-тестами — 6 226 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии коронавируса на утро понедельника составило 2 миллиона 202 тысячи 494 человека, 50 тысяч 536 пациентов скончались, 2 миллиона 41 тысяча 82 человека выздоровели.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 мая 2021 года зафиксировано 1 тысяча 703 новых случая заболевания COVID-19.

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