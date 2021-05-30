Коронавирус: в Украине за сутки всего около 1700 новых случаев заражения

В Украине по состоянию на утро 30 мая 2021 года зафиксировано 1703 новых случая заболевания COVID-19.

Среди них — 85 детей и 10 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1330 человек, летальных исходов — 84, выздоровели — 5733 человека.

Указано, что за сутки протестировано методом ПЦР — 15 тысяч 199 человек, методом ИФА — 3289 человек, экспресс-тестами — 14 тысяч 2 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело — 2 млн 201 тысяча 472 человека, выздоровели — 2 млн 36 тысяч 148 человек, летальных исходов — 50 тысяч 472, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 171 тысяча 955.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127) и Киевской (122) областях, а также в городе Киев (96).

Кроме того, за сутки 29 мая привито против коронавируса 8592 человека. Одну дозу получили 7119 человек, а полностью иммунизированы — 1473 человека.

Известно, что в течение суток работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.

По состоянию на 30 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 тысячи 651 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 15 тысяч 978 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 15 тысяч 976 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 125 тысяч 437 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 141 тысяча 413 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 мая 2021 года было зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19.