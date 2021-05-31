Летом в Украине могут ослабить карантин — Ляшко

В случае, если ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Украине стабилизируется, этим летом в стране могут ослабить карантин.

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день в Украине уже существует карантинная пандемическая усталость.

"Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", — сказал Ляшко.

Он добавил, что говорит о "золотой середине", когда нет вспышек, но у медицинской системы есть способность лечить и одновременно может развиваться экономика страны.

Ранее сообщалось, что по состоянию 31 мая в Украине зарегистрировано 1 тысяча 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней полагают, что если темпы вакцинации против COVID-19 в Украине останутся на нынешнем уровне, страна, как и другие подобные ей, рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет от этой болезни только в 2023 году.

Исследователи провели анализ тенденций вакцинации и затухания эпидемии в разных странах мира, сгруппировав их в пять кластеров.

Украина вошла в число стран с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией.