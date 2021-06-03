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Коронавирус: в Украине за сутки почти 2600 новых заражений, 102 человека умерли

За сутки 2 июня привито против коронавируса 34 тысячи 481 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 3 июня 2021 года зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19.

Среди них — 122 ребенка и 129 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1059 человек, летальных случаев — 102, выздоровели — 9405 человек.

При этом за сутки протестировано методом ПЦР 26 тысяч 468 человек, методом ИФА — 11 тысяч 308 человек, экспресс-тестами — 20 тысяч 953 человека.

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 209 тысяч 417 человек, выздоровели — 2 млн 72 тысячи 91 человек, летальных исходов — 50 тысяч 959, проведено ПЦР-тестов — 10 млн 261 тысяча 649.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

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Кроме того, за сутки 2 июня привито против коронавируса 34 тысячи 481 человек. Одну дозу получили 28 тысяч 899 человек полностью иммунизированы — 5582 человека.

Известно, что в течение суток работали 342 мобильные бригады и 406 пунктов прививки.

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 тысяч 73 человека.

С начала прививочной кампании привито 1 млн 76 тысяч 795 человек, из них получили 1 дозу — 1 млн 76 тысяч 793 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 138 тысяч 90 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 214 тысяч 883 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 июня 2021 года было зафиксировано 2205 новых случаев заболеваний COVID-19.

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