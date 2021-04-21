Общество 1 час назад

Криклий: "Проблема изнасилований в поездах — это ментальная проблема Украины"

По словам чиновника, из-за подобных случаев первым делом охрану обеспечили в поездах, следующих на восток Украины

Владислав Криклий. Фото: скриншот интервью "Громадському" Владислав Криклий. Фото: скриншот интервью "Громадському"
Владислав Криклий. Фото: скриншот интервью "Громадському"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что проблема обеспечения безопасности пассажиров в поездах, в том числе вопрос защиты их от изнасилований, не характерна для остальных стран, а ее актуальность в Украине связана с менталитетом граждан. Об этом он рассказал в интервью программе "Мокрик по живому" на "Громадському".

"Ни в одной стране нет такого, чтобы в поезде были охранники. Это проблема и специфика, которая существует у нас. И ее нужно решать. Нужно информировать, нужно жаловаться. Для этого у нас есть кнопки вызова полиции, есть мобильная связь", — отметил чиновник.

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По его словам, судебная система должна обеспечивать не только неотвратимость наказания за такие преступления, но и его крайнюю оперативность.

"На ближайших станциях должна просто быть в дальнейшем судебная система, о которой мы постоянно говорим, и привлекать, чтобы это была уголовная ответственность, и до нее действительно доходило. Иначе выходит так, что человек попробовал изнасиловать, не понимая, какая за это ответственность, какие последствия, а потом иногда можно нивелировать ответственность за этот случай", — сказал Криклий.

По словам министра, на некоторых ночных поездах, "где самые большие риски", уже внедрена внутренняя охрана, но в целом ситуация, когда нужно думать о необходимости такой охраны в вагонах, является ненормальной. Он также отметил, что в первую очередь "Укрзализныця" взялась обеспечивать охрану в вагонах поездов восточного направления.

"Тут вопрос не только в поездах. Тут на самом деле и ментальная проблема, если говорить в первую очередь о ночных поездах дальнего следования, где уже есть представители внутренней охраны. Понятно, что их немного, не в каждом вагоне, но на поезд несколько есть... Не все, но наиболее рисковые [поезда] обеспечены. Например, на Мариуполь. По остальным точно не подскажу, но в первую очередь это восток Украины", — отметил Криклий.

В то же время, по его словам, охраной будут обеспечены "точно не половина и не треть" поездов, а лишь порядка 10-20%.

Кроме того, министр прокомментировал недавний скандальный инцидент с военнослужащими, устроившими 6 апреля стрельбу в купе поезда Киев — Константиновка.

"Недавно также был случай, когда парни из Госспецсвязи немного перебрали — выглядит так, и начали стрельбу. Никто не пострадал, к счастью. Наверное, какой-то лесной зверь проник в их купе", — сказал Криклий, не уточнив, иронизирует ли он или говорит всерьез.

Напомним, что данных нарушителей сняли с поезда в Краснограде Харьковской области бойцы спецназа полиции, было открыто уголовное производство.

Также отметим, что накануне телеведущая Анастасия Луговая сообщила о смерти мужчины, который на глазах ее сына пытался ее изнасиловать и избил в поезде Мариуполь — Киев еще в ночь на 1 августа 2020 года.

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