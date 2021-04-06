В поезде Киев — Константиновка двое военных устроили стрельбу

В одном из вагонов поезда №126 Киев — Новоконстантиновка двое военнослужащих устроили стрельбу.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", эти пассажиры имели разрешение на ношение оружия.

Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. На тот момент в вагоне находилось 11 пассажиров.

Нарушителей сняли с поезда бойцы спецназа Национальной полиции на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

"Из-за инцидента поезд задерживается в пути примерно на шесть часов. Железнодорожники прилагают максимально усилий чтобы уменьшить его отставание от графика. Уже собрана информация о пересадках пассажиров указаного поезда. "Укрзализныця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в ночь на 23 декабря полицейские применили табельное оружие при попытке задержания водителя, проигнорировавшего требование остановиться и устроившего ДТП.

1 декабря полиция устроила погоню в селе Гатное Киево-Святошинского района, применив огнестрельное оружие для остановки водителя-нарушителя.