Происшествия 1 час назад

В поезде Киев — Константиновка двое военных устроили стрельбу

Из-за инцидента поезд задерживается в пути примерно на шесть часов

Фото: APnews Фото: APnews
Фото: APnews

В одном из вагонов поезда №126 Киев — Новоконстантиновка двое военнослужащих устроили стрельбу.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", эти пассажиры имели  разрешение на ношение оружия.

Кратко и по делу в Telegram

Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. На тот момент в вагоне находилось 11 пассажиров.

Нарушителей сняли с поезда бойцы спецназа Национальной полиции на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.

Читайте также:
В Киеве ночью произошла перестрелка: три ранения получил полицейский

По данному факту возбуждено уголовное производство.

"Из-за инцидента поезд задерживается в пути примерно на шесть часов. Железнодорожники прилагают максимально усилий чтобы уменьшить его отставание от графика. Уже собрана информация о пересадках пассажиров указаного поезда. "Укрзализныця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в ночь на 23 декабря полицейские применили табельное оружие при попытке задержания водителя, проигнорировавшего требование остановиться и устроившего ДТП. 

1 декабря полиция устроила погоню в селе Гатное Киево-Святошинского района, применив огнестрельное оружие для остановки водителя-нарушителя.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" планирует привлечь в 2021 году почти 51 млрд грн
"Укрзализныця" планирует привлечь в 2021 году почти 51 млрд грн
Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военный
Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военный
В учебном центре "Десна" застрелился военнослужащий-контрактник
В учебном центре "Десна" застрелился военнослужащий-контрактник
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Выборы на 87-м округе: почему, невзирая на грядущий вердикт суда, Вирастюк уже проиграл

  3. Социальные пакеты в эпоху COVID-19: чем "балуют" своих сотрудников украинские компании

  4. "Дешевле на Полтаву": Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси

  5. Кабмин договорился с нефтетрейдерами об удешевлении бензина в апреле до 30 грн/л — эксперт

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...