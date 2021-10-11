Курс валют: гривня продолжает укрепляться, но аналитики видят тревожные сигналы

На сегодня, 11 октября 2021 года, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,3515 грн/доллар, 30,4768 грн/евро

За прошедшую банковскую неделю — 4-8 октября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,61 грн/доллар до 26,3314 грн/доллар, к евро — с 30,8716 грн/евро до 30,4378 грн/евро.

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Официальный курс валют на 11 октября:

✅ 1 доллар США — 26,3515 грн;

✅ 1 евро — 30,4768 грн;

✅ 1 злотый — 6,6039 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,4021грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,8986 грн.

Средний курс доллара в банках с понедельника по пятницу снизился с 26,50/26,68 грн/доллар до 26,28/26,44 грн/доллар, евро — с 30,65/31,00 грн/евро до 30,25/30,56 грн/евро

На межбанковском валютном рынке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,60/26,62 грн/доллар до 26,36/26,38 грн/доллар и относительно евро — с 30,8746/30,8951 грн/евро до 30,48/30,5031 грн/евро.

Укрепление курса гривни на межбанке аналитик RoboForex Андрей Гойлов связывает с вышедшем в начале октября интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука в Bloomberg. "Его слова о том, что текущий рост курса гривни помогает сдержать ускорение инфляции, активизировали на межбанке продавцов евро и доллара США", — говорит Андрей Гойлов.

В то же время Нацбанк активно скупает доллары на межбанке. Только в последний банковский день прошлой недели, 8 октября, регулятор "вынес" с торгов 50 млн долларов.

Такая активность НБУ на межбанке может быть связанна не только с тем, чтобы удержать курс гривни на определенном уровне, но и с потребностью пополнить ЗВР Украины, которые в прошлом месяце сократились на 2,90 млрд долларов — до $28,71 млрд. Причина падения данного показателя заключается в погашении евробондов. В целом выплата иностранного долга в сентябре составила эквивалент 80 млрд гривень. "Сейчас пик платежей уже пройден и до конца года крупных выплат по внешнему долгу не ожидается. Текущий уровень резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что позволяет Украине уверенно выполнять свои обязательства на кредитном рынке", — отмечает Андрей Гойлов.

Вместе с этим повлиять на курс гривни может ситуация с ОВГЗ. "На прошлой неделе нерезиденты продолжили сокращать объем своих инвестиций в ОВГЗ, в результате чего их портфели снизились на 0,82 млрд гривень — до 97,61 млрд. Последнее размещение по причине низкой доходности этих бумаг они вообще пропустили", — говорит Андрей Гойлов. Он считает, что данная тенденция говорит о большой вероятности масштабной девальвации гривни в будущем, однако в перспективе на эту неделю прогнозирует снижение доллара к уровню 26 грн/доллар. "Единая европейская валюта с высокой долей вероятности скорректируется до отметки 30,55 грн/евро", — говорит аналитик.

Отметим, во вторник, 12 октября, Минфин проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации 6-ти выпусков в гривнях со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. На аукционе 5 октября Министерство финансов смогло привлечь только 2,5 млрд гривень.

О том, что в ближайшее время гривня сохранит перспективы укрепления поскольку наблюдается слабость покупателей валюты, говорит также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он ожидает волатильность в диапазоне 26,3-26,4 грн/доллар.