Курс валют на 17 апреля: гривня снова укрепилась

Межбанковские валютные торги в Украине в пятницу, 17 апреля, открылись долларом по 27,08-27,12 грн.
Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".
По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке и в продаже подешевел на 3 копейки.
Евро к открытию торгов в покупке и в продаже подешевел на 10 копеек и составил 29,38-29,42 грн.
Российский рубль немного подорожал и составил 0,368-0,368 грн.
Тем временем Национальный банк Украины установил 17 апреля курс доллара на уровне 27,20 грн.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 2 копейки.
В свою очередь евро остался на прежнем уровне и составил 29,63 грн.
А российский рубль немного подорожал и составляет 0,367 грн.
Ранее сообщалось, что во время карантина украинские банки продолжают кредитовать. В частности, кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении.