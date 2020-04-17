Курс валют на 17 апреля: гривня снова укрепилась

Межбанковские валютные торги в Украине в пятницу, 17 апреля, открылись долларом по 27,08-27,12 грн.

Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке и в продаже подешевел на 3 копейки.

Евро к открытию торгов в покупке и в продаже подешевел на 10 копеек и составил 29,38-29,42 грн.

Российский рубль немного подорожал и составил 0,368-0,368 грн.

Тем временем Национальный банк Украины установил 17 апреля курс доллара на уровне 27,20 грн.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 2 копейки.

В свою очередь евро остался на прежнем уровне и составил 29,63 грн.

А российский рубль немного подорожал и составляет 0,367 грн.

Ранее сообщалось, что во время карантина украинские банки продолжают кредитовать. В частности, кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении.