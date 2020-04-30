Курс валют на 30 апреля: доллар опустился ниже 27 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 30 апреля 2020 года на уровне 26,97 грн за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Таким образом, официальный курс гривни к доллару на 30 апреля установлен на уровне 26,9714 грн за доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составлял 27,0485 грн за доллар.

Известно, что в последний раз курс доллара был ниже 27 грн около полтора месяца назад — 26,5249 грн за доллар. После этого он поднялся выше 28 грн, а потом в апреле колебался в диапазоне от 27 до 28 грн.

В то же время на межбанковских валютных торгах в Украине утром в четверг, 30 апреля, наблюдается небольшое подорожание доллара и евро.

В частности, межбанк открылся долларом по 26,95-26,99 грн. Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день в покупке доллар подорожал на 2 копейки, а в продаже на 3 копейки.

В свою очередь евро к открытию торгов в покупке подорожал на 7 копеек, а в продаже — на 9 копеек и составил 29,32- 29,36 грн.

Российский рубль немного подорожал в покупке и составил 0,369-0,370 грн.

Что касается наличного валютного рынка, то по состоянию на 11:00 доллар покупают по 27,09 грн, а продают по 27,15 грн, евро — по 29,20 грн и 29,27 грн соответственно.

Как сообщалось, НБУ увеличил предельную сумму валютных операций из 150 до 400 тысяч грн.