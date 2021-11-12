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50 минут назад

Kyiv Post готовится возобновить работу: что будет с журналистами

Издатель заявляет: "У них есть право остаться"

Фото: Kyiv Post Фото: Kyiv Post
Фото: Kyiv Post

Еженедельник Kyiv Post вновь будет работать уже в ближайшие дни. Об этом его владелец Аднан Киван заявил на передаче "Свобода слова Савика Шустера".

"Журналисты не уволены. Я предложил нового менеджера. Они сначала сказали "да", потом сказали "нет". Кто хочет, пусть продолжает работу, кто не хочет — его право. Как в любом издании во всем мире. Журналисты не уволены, у них есть право остаться", — сказал Аднан Киван.

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По поводу изменения редакционной политики он отметил, что в материалах издания будет "больше справедливости".

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Как сообщает РБК-Украина, представитель редакции Kyiv Post Алексей Сорокин утверждает, что журналистов никто не предупреждал о закрытии издания — они узнали об этом, когда пришли утром на работу.

"Нам предложили вернуться. Но мы этого делать не будем. Мы не уверены, что данный проект будет независимым от собственника", — сказал журналист.

Kyiv Post — украинская англоязычная еженедельная газета, она выходила с 1995 года.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, издатель Аднан Киван заявил, что еженедельник закрывается "на короткое время".

Ранее выпуск печатной версии прекратило другое известное издание.

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