Лесные пожары в Якутии: дым впервые в истории человечества достиг Северного полюса (ФОТО)

Дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов России, достиг Северного полюса.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные на сайте американского космического агентства.

В сообщении NASA отмечается, что дым скрывает из вида от спутника большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север.

"Дым от лесных пожаров в Якутии преодолел расстояние более чем в 3000 километров и достиг территории Северного полюса", — подчеркнули в NASA.

Причем в космическом агентстве добавили, что это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.

Ранее в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ, Санкт-Петербург, РФ) также заявили, что дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре достиг арктических научных станций.

"Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив)", — рассказали в ААНИИ.

Затем ветер изменил направление, и дым рассеялся.

Тем временем МЧС России сообщает, что за последние сутки площадь пожара увеличилась до 5 млн 680 тысяч га.

При этом огонь находится в опасной близости от 7 городов республики, где зарегистрировано 123 очага из 155 действующих природных возгораний. В связи с этим глава правительства Якутии Айсен Николаев приказал вырубить лес вокруг этих семи городов.

Известно, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл ряд районов Павлодарской области Казахстана. В самой Якутии огонь подступает к населенным пунктам.

Напомним, масштабные пожары на востоке РФ начались в конце июня 2021 года. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был введен режим чрезвычайной ситуации.

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