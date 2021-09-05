Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии — Шмыгаль

Кабинет министров Украины увеличит размер пенсии по инвалидности для 35,9 тысяч участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, будут получать повышенную пенсию. Средний размер повышения выплат составит более 2,3 тысяч грн. Пересчет коснется 35,9 тысяч человек", — написал он.

По его словам, соответствующее решение Кабинет министров утвердил на этой неделе.

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Напомним, в июне Верховная Рада повысила пенсионное обеспечение отдельным категориям лиц, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Ранее, в конце июня Верховная Рада приняла закон об улучшении пенсионного обеспечения отдельным категориям лиц, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

За соответствующий законопроект №4555 на заседании парламента 29 июня в целом проголосовали 297 народных депутатов.

Так, минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие катастрофы, для I группы инвалидности установлены в 6 тысяч грн; для II группы — 4,8 тысяч грн; для III группы — 3,7 тысяч грн; для детей с инвалидностью — 3,7 тысяч грн.