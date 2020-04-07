Люди не сознательные — в МОЗ объяснили, почему украинцам запретили гулять с детьми в парке

Правительство запретило украинцам гулять в парках с детьми из-за того, что до людей "доходят" только суровые ограничительные меры, а не рекомендации. Об этом в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: с 6 апреля на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек, а гулять в парках и скверах запрещено — исключением является выгул домашнего животного.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали люди, их (прогулки — Delo.ua) можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов — и мы будем воздерживаться от контактов. Только суровые ограничительные меры позволяют нам, нашим людям, воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции", — сказал Виктор Ляшко.

По его словам, вопрос касательно прогулок с детьми такой же, как и с рынками.

"Вопрос о прогулках с детьми в парках — это то же самое, что и с рынками. Вопрос в том, что рынки были запрещены. На позапрошлой неделе я лично подписал постановление главного санврача, которое четко регламентировало, когда именно органы местного самоуправления могут позволить открываться рынкам — при соблюдении определенных условий. Сейчас мы анализируем вместе с Национальной полицией и видим, что происходят системные нарушения...", — заявил заместитель министра охраны здоровья.

Напомним, за первый день усиленного карантина 6 апреля Национальная полиция Украины оштрафовала 192 человека за его нарушение, 14 из них — за прогулки в парках и скверах.