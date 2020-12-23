Людям с инвалидностью и чернобыльцам хотят отменить плату за оформление загранпаспортов

Отдельным категориям украинцев могут отменить плату за оформление загранпаспортов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Там сообщили, что на очередном заседании Кабмин поддержал предложение бесплатного оформления загранпаспортов и предоставления нотариальных услуг для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы в рамках I и II категорий, лиц с инвалидностью I и II групп и детей с инвалидностью.

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Впрочем, стоит отметить, что на территории Украины льготы не будут действовать — их хотят ввести только "при уплате консульского сбора за совершение консульских действий в украинских заграничных дипломатических учреждениях".

В МИД отметили, что одобренный правительством проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий", в ближайшее время внесут на рассмотрение Верховной рады.

Напомним, ранее Кабмин разрешил белорусским предпринимателям, специалистам в области информационных технологий и инноваций, а также членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию в Украину подавать обращение за видом на жительство.

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Министры постановили, что процедура рассмотрения и получения таких документов будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня.

При этом еще в октябре президент Владимир Зеленский подписал указ, увеличивающий срок легального пребывания в Украине высококвалифицированных белорусских специалистов, в частности IT-сферы, до 180 дней в течение года.

Тогда в ответ на это Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима на "эмоциональную", как он сам охарактеризовал, встречу и вручило ему ноту протеста.