Мартыненко обжаловал решение швейцарского суда — СМИ

Решение швейцарского суда относительно украинского экс-депутата Николая Мартыненко является промежуточным, оно не вступит в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.

Об этом сообщила пресс-служба бывшего народного депутата, передает УНИАН.

В сообщении говорится, что Мартыненко считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все судебные инстанции.

Пресс-служба также заявила, что "тезис о "28 месяцев заключения" был манипулятивно вброшен близким к НАБУ "Радио Свобода", на самом деле 16 месяцев из них составляет условный срок.

Также не соответствует действительности информация о "24 месяцах заключения" для Павла Скаленко — на самом деле это "чисто условный срок". Мартыненко заявил, что он не совершал преступления, категорически не согласен с решением суда — оно выходит за любые юридические рамки.

"Из-за мировых карантинных мер и закрытых границ я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и предоставить свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и не окончательным, оно не вступит в силу, и я уже обжаловал его в апелляции", — отметил экс-нардеп.

Швейцарский адвокат Николая Мартыненко Реза Вафадар в комментарии отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы — апелляция и федеральный Верховный суд".

Бывший депутат также рассказал, что ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции.

"Похоже, что эти мотивы находятся за пределами уголовного права и законодательства Швейцарии. Я не нарушал никаких законов и готов помочь швейцарскому правосудию разобраться в деле, основанном на искаженной и манипулятивной информации. Я буду настаивать на том, чтобы лично свидетельствовать в Апелляционном суде Швейцарии и показать всю беспочвенность этого дела", — сказал Мартыненко.

Он напомнил, что сам выступил инициатором скорейшего рассмотрения дела в суде. По словам бывшего депутата, "швейцарский прокурор Урс Кьолли пытался не допустить передачи дела в суд, осознавая его провальность.

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"За 7 лет господин Кьолли несколько раз смягчал обвинения, незаконно разглашал материалы дела Сергею Лещенко (который потом использовал это для информационного киллерства) и всячески затягивал время. Я только через суд заставил прокурора передать дело в суд для рассмотрения по существу", — отметил Мартыненко.

26 июня Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Кроме этого, по материалам издания, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых — "безусловного отбывания". Павлу Скаленко — 24 месяца тюрьмы.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах.

Таким образом, по мнению стражей порядка, они отмывали деньги, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику — Павлу Скаленко — создать офшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Как утверждают правоохранители — по указанию Мартыненко, его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени офшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.