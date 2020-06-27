Швейцарский суд приговорил Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы — СМИ

Вчера, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" и "UA: Первый") со ссылкой на три источника, знакомые в процессе.

Кроме этого, по материалам издания, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых — "безусловного отбывания". Павлу Скаленко — 24 месяца тюрьмы.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом, по мнению стражей порядка, они отмывали деньги, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику — Павлу Скаленко — создать офшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Как утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени офшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов Николая Мартыненко.

Сам Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Напомним, в декабре 2015 года детективы НАБУ начали расследование двух уголовных производств: по факту завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере €6,4 млн и по факту завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере $17,28 млн. Как выяснило следствие, организатором обоих коррупционных схем является экс-народный депутат Украины Николай Мартыненко. В ноябре 2017 года прокурор САП принял решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в мае 2018 года направила в суд обвинительный акт по делу Мартыненко, Переломы, Журило, Сорокина, Богданца и Василькова. САП составила акт на основании расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

11 октября в Киеве детективы НАБУ задержали подозреваемого в завладении средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме €6,4 млн.

В декабре 2019 года в Швейцарии Николаю Мартыненко предъявили официальное обвинение по делу в отмывании 2,8 млн евро.