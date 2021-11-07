  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 10 минут назад

Масштабный судебный процесс в Италии: за решеткой оказались 70 мафиози клана "Ндрагета"

Перед судом предстали 355 членов мощнейшего мафиозного клана Италии "Ндрангета"

Фото: Valeria Ferraro/АР Фото: Valeria Ferraro/АР
Фото: Valeria Ferraro/АР

6 ноября итальянский суд вынес первые приговоры в крупнейшем за последние 30 лет судебном процессе против мафии.

Как сообщает Deutsche Welle, перед судом предстали 355 членов мощнейшего мафиозного клана Италии "Ндрангета".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По информации издания, процесс, который начался в январе 2021 года, и продлится около двух лет, а возможно и дольше, проходил в специально оборудованном зале суда в городе Ламенция-Терме в Калабрии. Считается, что это регион, где мафиозный клан имеет наиболее значительное влияние.

В конце заседания судья Клаудио Парис зачитал решения относительно 91 подсудимого: 70 из них оказались обвинительными, остальных 21 оправдали. Эти подсудимые избрали ускоренную процедуру разбирательства.

При этом, шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры — 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, считающийся "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.

Читайте также:
Мафия, Ватикан и «Банкир от Бога»

"Ндрангета" считается самым мощным мафиозным кланом в мире. Он постепенно набрал силу после того, как другой крупный судебный процесс в 80-х годах нанес удар сицилийскому клану Cosa Nostra.

Прокуроры считают, что клан контролирует большую часть контрабанды кокаина в Европу, а частью организации могут быть около 150 семей и около 6 тысяч пособников только в Калабрии.

Большинство приговоров касаются покушений на убийства, отмывания денег, наркоторговли, вымогательства, незаконного владения оружием.

Манкузо, которого считают боссом "Ндрангеты", и предположительно его помощника экс-сенатора Джанкарло Питтели будут судить в более долгих процессах в последующие годы.

Напомним, в начале июля 2017 года правоохранители на юге Италии провели масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью, задержав 116 предполагаемых членов мафии из различных группировок, преимущественно, "Ндрангета".

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Избирком Харькова отказал Терехову в отмене "принятия к сведению" данных о фальсификациях
Избирком Харькова отказал Терехову в отмене "принятия к сведению" данных о фальсификациях
Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине
Суд отпустил домой экс-АТОшника, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине
Канал "Наш" хотят лишить лицензии за утверждения гостьи о языковой дискриминации в Украине
Канал "Наш" хотят лишить лицензии за утверждения гостьи о языковой дискриминации в Украине
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ахметов хочет купить еще один украинский банк — СМИ

  3. ПриватБанк 7 ноября остановит работу Приват24 и транзакции из-за обновления

  4. На окраине Одессы жестоко избили бизнесмена-агрария из Херсонской области

  5. Rozetka вышла на рынок Узбекистана

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...