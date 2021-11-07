Масштабный судебный процесс в Италии: за решеткой оказались 70 мафиози клана "Ндрагета"

6 ноября итальянский суд вынес первые приговоры в крупнейшем за последние 30 лет судебном процессе против мафии.

Как сообщает Deutsche Welle, перед судом предстали 355 членов мощнейшего мафиозного клана Италии "Ндрангета".

По информации издания, процесс, который начался в январе 2021 года, и продлится около двух лет, а возможно и дольше, проходил в специально оборудованном зале суда в городе Ламенция-Терме в Калабрии. Считается, что это регион, где мафиозный клан имеет наиболее значительное влияние.

В конце заседания судья Клаудио Парис зачитал решения относительно 91 подсудимого: 70 из них оказались обвинительными, остальных 21 оправдали. Эти подсудимые избрали ускоренную процедуру разбирательства.

При этом, шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры — 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, считающийся "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.

"Ндрангета" считается самым мощным мафиозным кланом в мире. Он постепенно набрал силу после того, как другой крупный судебный процесс в 80-х годах нанес удар сицилийскому клану Cosa Nostra.

Прокуроры считают, что клан контролирует большую часть контрабанды кокаина в Европу, а частью организации могут быть около 150 семей и около 6 тысяч пособников только в Калабрии.

Большинство приговоров касаются покушений на убийства, отмывания денег, наркоторговли, вымогательства, незаконного владения оружием.

Манкузо, которого считают боссом "Ндрангеты", и предположительно его помощника экс-сенатора Джанкарло Питтели будут судить в более долгих процессах в последующие годы.

Напомним, в начале июля 2017 года правоохранители на юге Италии провели масштабную спецоперацию по борьбе с организованной преступностью, задержав 116 предполагаемых членов мафии из различных группировок, преимущественно, "Ндрангета".