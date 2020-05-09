Медики, работающие с коронавирусными больными, получат 300% доплаты — глава Минздрава

Руководство Министерства здравоохранения взяло под контроль вопрос выплаты 300% надбавки медикам, которые работают с больными COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, в регионах, где выплаты не осуществлены в полном объеме, должны быть приняты кадровые решения. При этом Минздрав обеспечит, чтобы все выплаты были осуществлены.

"Со своей стороны Правительство и Минздрава выполнили все обещания по 300% еще до 15 апреля. Мы нашли средства и перечислили их в регионы. Чтобы помочь медикам, Минздрав даже взял на себя несвойственные функции — мы начинаем контролировать выплату в разрезе каждого медицинского работника. Я могу заверить всех медиков, мы докажем ситуацию до конца и все, кто должен получить выплату — получит ее. Я буду докладывать о ситуации премьер-министру и президенту, и буду настаивать на принятии управленческих решений, в том числе кадрового характера. Я не понимаю, кто давал им право издеваться над медиками, спасают наши жизни", — подчеркнул Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что на этой неделе он провел селекторное совещание с регионами, по итогам которого области получили задание в полном объеме выплатить 300% зарплаты медикам, которые работали с больными COVID-19 в марте.

Областные администрации должны были отчитаться по результатам, но по состоянию на вечер пятницы Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не подали информации. При этом, в некоторых регионах выплата была посчитана не во полном объеме.

"Например, Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четверых больных. Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат из бюджетов всех уровней — 14 тысяч 900 грн, или по 870 грн каждому, если просто поделить и вывести среднюю. Какие-то интересные три оклада в Харькове", — заявил министр.

Напомним, 30 апреля сотрудники Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышли на протест и отказываются работать за зарплату в размере 3-5 тысяч грн в условиях распространения коронавируса.