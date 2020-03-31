Медики США показали, как коронавирус разрушает легкие (ВИДЕО)

В США при помощи технологий виртуальной реальности создали видео, которое показывает, насколько сильно коронавирус влияет на легкие.

Соответствующее 3D-видео выпустили врачи в больнице Вашингтона, округ Колумбия, сообщает CNN.

По словам руководителя грудной хирургии в больнице Университета Джорджа Вашингтона Кита Мортмана, на видео показано обширное повреждение легких, в целом, здорового 59-летнего мужчины с высоким кровяным давлением.

После того, как пациент серьезно заболел, ему необходима была вентиляция легких, чтобы помочь дышать, но этого было недостаточно. Требовался еще другой препарат, который насытил бы кровь кислородом.

"Это не 70, 80-летний пациент с ослабленным иммунитетом и диабетом. Помимо высокого кровяного давления, у него нет других серьезных медицинских проблем", — отметил Мортман.

Также, по словам врача, если сейчас, спустя неделю, сделать снова снимки легких этого пациента, то их состояние будет еще хуже.

Области, отмеченные желтым на видео, представляют инфицированные и воспаленные части легких, по словам Мортмана. Когда легкие сталкиваются с вирусной инфекцией, орган начинает изолировать вирус.

Со сканов видно, что повреждение не локализовано в одной области, а вместо этого охватывает массивные участки обоих легких. Это показывает, насколько быстро и агрессивно может распространиться инфекция, даже у молодых пациентов.

Известно, что на данный момент обследованный пациент остается в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

"Для этих пациентов, которые по существу присутствуют при прогрессирующей дыхательной недостаточности, повреждение легких является быстрым и широко распространенным (что подтверждается видео VR). К сожалению, если легкие повреждены до такой степени, их заживление может занять много времени. Приблизительно у 2−4% пациентов с Covid-19 повреждение необратимо", — констатировал медик.

Как отмечается, воспаление также препятствует тому, чтобы легкие насыщали кровь кислородом и удаляли углекислый газ. Это может привести к тому, что пациент задохнется.

К тому же, изображения показывают, что кашель и одышка — стандартные симптомы при Covid-19, не отражают всей картины влияния вируса на организм.

У некоторых людей, по словам Мортмана, ущерб будет необратимым, и поэтому крайне важно, чтобы они прислушивались к советам по социальному дистанцированию и самоизоляции.

"Я хочу, чтобы люди увидели и поняли, что этот вирус может сделать. Люди должны относиться к этому серьезно", — резюмировал Мортман.

Напомним, 16 марта в США начались клинические испытания вакцины против коронавируса нового типа.