Политика и экономика 1 час назад

Мэры призывают центральные власти не лишать города налоговых поступлений

Изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов

Мэры призывают центральные власти не лишать города налоговых поступлений Мэры призывают центральные власти не лишать города налоговых поступлений
Врачи, борющиеся с коронавирусом, могут остаться без зарплаты. Фото: Delo.ua

Мэры городов-членов Ассоциации городов Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, народным депутатам и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не лишать города поступлений, вводя налоговые льготы для помощи бизнесу во время карантина.

Об этом говорится в открытом обращении, подписанном 23 мэрами.

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают общины ресурсов", — говорится в обращении к центральным властям.

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Мэры указывают, что законопроект №3275 от 29.03.2020 изымает из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество. Городские головы считают, что это создает несправедливые условия для бизнеса, лишает граждан средств от аренды паев и обеспечивает крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. А города — лишает денег на зарплаты медикам, сотрудникам ЖКХ и другим работникам, получающим зарплату из местных бюджетов.

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"Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года. Предложения АГУ: сравнительная таблица, пояснительная записка", — требуют в ассоциации.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в бюджетный комитет Рады не поступило предложений поддержать местные бюджеты.

"Полностью оголяют местные бюджеты, ничего не будут им компенсировать. Привет децентрализация! Забирают субвенции на экстренную медицину и переводят деньги в центральный аппарат Минздрава", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 30 марта Верховная Рада собирается принять изменения в госбюджет на 2020 год и в ряд "антикоронавирусных законов".

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