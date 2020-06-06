Международные резервы Украины сократились из-за выплат по госдолгу — НБУ

По состоянию на 1 июня 2020 года международные резервы Украины составили 25 млрд 371,8 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в мае они уменьшились на 1,3%, но остаются на уровне, близком к показателям начала года.

В НБУ отмечают, что снижение резервов в течение прошлого месяца связано прежде всего с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу.

Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

- во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1 млрд 476,1 долларов США (в эквиваленте).

Из этой суммы $1 009,2 млн уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), $337,7 млн — по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, $60 млн — по обязательствам перед МВФ, остальные средства — по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере $418,8 млн, в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на $368,8 млн;

- во-вторых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы.

Всего в мае Национальный банк выкупил $660,6 млн. Интервенции по продаже валюты не проводились;

- в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $73,4 млн (в эквиваленте).

В НБУ добавили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, ранее глава НБУ заявил, что деньги из нового кредита Международного валютного фонда планируют потратить на финансирование дефицита государственного бюджета Украины.