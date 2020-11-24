Минэнерго вместо Буславец может возглавить глава "Энергорынка" Гнатюк — СМИ

В ближайшие несколько недель новым руководителем Мниенерго может стать нынешний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк.

В свою очередь Юрий Бойко, временно исполняющий обязанности министра после увольнения Ольги Буславец, может вернуться на должность заместителя министра, сообщает со ссылкой на собственные источники "Экономическая правда".

Указано, что о своем увольнении Буславец узнала за час до заседания Кабмина, что для нее стало неожиданностью. Известно, что в тот же день новым исполняющим обязанности министра назначили ее заместителя Юрия Бойко.

"Чистая биография и управленческий опыт должны помочь Бойко на руководящей должности в министерстве, однако, по данным ЭП, его будущее не связано с креслом министра: уже в ближайшее время он вернется на привычную позицию заместителя", — пишут авторы статьи.

"Мы в пятницу начали звонить ему с поздравлениями, а он говорит, что ненадолго. Мол, просто держит для кого-то место", — рассказал собеседник ЭП.

По его словам, недавно у Бойко были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он планировал вообще идти из министерства.

"Дай Бог ему здоровья, но он сам министром быть не хочет", — утверждает источник.

В то же время по данным источников издания, в ближайшие несколько недель новым министром может быть назначен нынешний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк — именно его заместителем в этом госпредприятии несколько лет работал сегодняшний временный глава Минэнерго Бойко.

"По данным ЭП, Гнатюка планируют посадить в кресло по "схеме Буславец": решением Кабмина его назначат на должность первого зама, а затем и руководителем в статусе исполняющего обязанности. Почему так? Причина такая же, как это было и полгода назад, когда стоял вопрос о назначении Буславец: Гнатюк не имеет шансов набрать необходимый минимум голосов в Верховной Раде", — говорится в статье.

При этом собеседники издания выделяют у Гнатюка две особенности. Первая — он разбирается только в экономическом блоке энергетики. Вторая — беспрекословно соблюдает субординацию. Оба эти критерии были близки и Буславец.

"Но если при ней Минэнерго особенно чувствительно реагировало на потребности "ДТЭК", то при новом потенциальном министре с высокой степенью вероятности в фаворе окажется Виктор Пинчук. По крайней мере, в удовлетворении его потребностей сейчас очень заинтересован Офис президента. И основу этой мотивации представляет роль Пинчука как коммуникатора между Киевом и Вашингтоном", — добавляют авторы.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября признал утратившим силу распоряжение №604 от 3 июня о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец.

В свою очередь, вместо Буславец обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды возложены на заместителя министра Юрия Бойко — тезку бывшего министра энергетики Юрия Бойко, ныне являющегося депутатом Верховной Рады от ОПЗЖ.