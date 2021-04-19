Минфин готовится закручивать гайки уклонистам от уплаты налогов: "Мы залатаем пробелы"

В Министерстве финансов Украины готовят пакет изменений в Налоговый кодекс страны с целью борьбы с уклонистами от уплаты налогов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua.

Он не уточнил, какие именно изменения планируется внести в документ, отметив, что они будут касаться уклонения от уплаты налогов.

"Мы готовим пакет изменений в Налоговый кодекс. В ближайшее время будем подавать. Я не буду пока раскрывать детали, но мы хотим сделать так, чтобы те, кто был "очень хитро сделан", платили налоги в нашей стране... Все, кто уклонялся от уплаты налогов по Налоговому кодексу. Мы залатаем пробелы, которые были созданы за последние годы", — отметил Марченко.

Как известно, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических нестыковок в налоговом законодательстве".

16 января 2020 года парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом.

В Совете предпринимателей при Кабмине назвали законопроект №1210 "налоговым террором". Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины — в частности, Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие. Например, в Федерации работодателей считают, что законопроект №1210 — угроза для развития бизнеса.

В свою очередь эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивает фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.

Ранее народному депутату от группы "За майбутне" Виктору Мялыку было объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов. Так, по предварительным данным, нардеп уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.