Финансы 1 час назад

Киевские налоговики нагрянули с 85 обысками в ряд компаний, расследуя "скрутки" по НДС

К следственным мероприятиям привлечено более 200 человек, проводятся они не только в Киеве, но и в других регионах

Фото: ГФС Фото: ГФС
Фото: ГФС

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят 85 обысков на ряде субъектов хозяйствования.

Как говорится в сообщении ГФС, обыски проводятся в рамках спецоперации "Детенизация" на основании соответствующих постановлений суда в офисных и складских помещениях участников центров минимизации налогов.

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Отмечается, что деятельность данных центров заключалась в незаконном предоставлении услуг по формированию налогового кредита по НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики, что принесло государственному бюджету миллиардные убытки.

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К следственным мероприятиям привлечено более 200 человек личного состава, столичного и региональных подразделений ГФС. Мероприятия в рамках расследования дел по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке регистрационных документов предприятий проводятся как в самом Киеве, так и на территории еще нескольких областей.

"С начала марта подразделения ГФС проводят операцию "Детенизация", цель которой — противодействие так называемым "скруткам" по НДС. Фиктивные предприятия задействованы в цепи незаконного формирования налогового кредита по НДС, помогают легализовать теневой товар, незаконно получать возмещение НДС из бюджета, помогают теневому обороту наличных средств", — отмети глава ГФС Вадим Мельник.

Отметим, что накануне Кабинет министров переназначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко в рамках контракта на пять лет (ранее он возглавлял ведомство без прохождения необходимого конкурса). При этом в октябре 2020 года Любченко  и его заместителя Евгения Олейникова обвиняли в манипулировании отчетностью по сбору НДС для того, чтобы прикрыть собственные схемы "скруток".

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