Минфин в десять раз увеличил прибыль от размещения гособлигаций — ПФТС

18 мая Министерство финансов привлекло почти 14,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), что в десять раз больше чем неделей ранее.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, такого роста привлечений удалось достичь благодаря предложению облигаций сразу в трех валютах — гривне, долларах США и евро.

В ПФТС отмечают, что 18 мая Минфин удовлетворил почти весь спрос на аукционе. Отклонить пришлось только пять заявок на приобретение 3-месячных инструментов, а спрос на эти ОВГЗ был удовлетворен лишь частично.

По мнению биржевиков, это произошло из-за установленного ограничения на объем размещения. В то же время, этот факт позволил даже снизить процентные ставки по этим сроком обращения на 2 базовых пунктов до 8.48%.

Тем временем, уменьшилась и средневзвешенная ставка по годовым облигациям — до 11,19% при неизменной ставке отсечения 11,2%. От этого размещения бюджет получил более 2 млрд грн.

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Однако больше всего средств поступило от инструментов, эмитированных в евро — более 238 млн евро или почти 8 млрд грн.

"Хотя, это лишь чуть больше половины погашенных неделю назад ОВГЗ в этой валюте, но существенно то, что это произошло без изменения процентных ставок. В то же время менее вчера бюджет получил от полуторагодичных бумаг, только 248 млн грн. А вот двухлетние облигации были вчера единственными, по которым ставки были подняты. Повышение оказалось незначительным, ставка отсечения пошла вверх на 5 б.п., до 12.05% и средневзвешенная на 6 б.п., до 12.02%, но именно благодаря этому объем привлечений по этим бумагам составил 1.6 млрд грн", — отмечают в ПФТС.

Ранее сообщалось, что 20 апреля 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Напомним, 15 апреля 2021 года на украинской фондовой бирже ПФТС допущены к обращению акции крупных американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.