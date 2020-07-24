Минфин внедряет новые подходы к оценке эффективности бюджетных программ

Сегодня, 24 июля, вступил в силу приказ Министерства финансов от 19 мая 2020 года № 223 "Об оценке эффективности бюджетных программ государственного бюджета", зарегистрированный в Минюсте 9 июля.

Как сообщает пресс-служба Минфина, приказ разработан в рамках бюджетной реформы в соответствии со Стратегией реформирования системы управления государственными финансами на 2017 — 2020 годы в части совершенствования программно-целевого метода.

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По информации министерства, оценка эффективности бюджетных программ должна стать вспомогательным инструментом в проведении осмотров расходов государственного бюджета и усилить ответственность распорядителей за расходование бюджетных средств.

Приказ вводит ряд новаций по сравнению с действующей методологией и, в частности, предусматривает:

– особенности оценки эффективности на разных этапах бюджетного процесса: планирование, выполнение и отчетности об исполнении бюджета;

– основы мониторинга выполнения бюджетных программ;

– обязательность мониторинга мероприятий бюджетной программы и результативных показателей, на выполнение и достижение которых распорядителями провелась ​​предварительная оплата в предыдущих бюджетных периодах;

– форму представления результатов оценки эффективности бюджетной программы за отчетный бюджетный период;

– перечень вопросов, которые обязательно освещаются в общем заключении о результатах оценки;

– разработку мероприятий по повышению эффективности бюджетной программы на среднесрочный период.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, результаты оценки отчетного бюджетного периода главные распорядители бюджетных средств обнародуют на своих официальных сайтах.

Прозрачность и доступность информации о деятельности распорядителей бюджетных денег должна стимулировать их к повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Напомним, в январе — апреле 2020 года государственный бюджет 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Ранее Национальный банк Украины спрогнозировал более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.