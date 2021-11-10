Министр культуры Ткаченко подает в отставку — СМИ

В четверг, 11 ноября, министр культуры Александр Ткаченко подаст заявление об отставке председателю Верховной Рады. Об этом сообщает "Украинская правда. Жизнь".

Причиной отставки стало то, что Кабмин на закрытом заседании, которое прошло 10 ноября, решил отделить Госкино от Министерства культуры и информационной политики.

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"Министр узнал результат постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Фактически, с подачи ОПУ Кабмин без согласования с Минкультом принял полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино.

Юридически таковой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе ЦОИВ ( центрального органа исполнительной власти — Delo.ua). Теперь Госкино должно стать Министерством кино", — рассказал изданию собеседник.

Напомним, Минкульт предоставил охранный статус киевской галерее "Оранжерея цветов".

Ранее министр Ткаченко высказался по поводу запрета на въезд российских артистов и санкций к ним.