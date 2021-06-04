Министры времен Януковича начали выезжать с госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице — Данилов

Первые 20 человек, в отношении которых было решено провести проверку обоснованности проживания в государственном жилье в элитных лесных районах Киева Конча-Заспа и Пуща-Водица, находятся в процессе выезда из соответствующих имений. Об этом рассказал на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов.

В частности, это Елена Панасюк, Людмила Зубко, Виктор Ивченко, Ольга Матвиенко, Святослав Пискун, Сергей Юрчик и член его семьи Лидия Гаврилюк, Иван Васюник, Александр Лавринович, Валерий Череп, Юрий Гайсинский, Дмитрий Табачник, Николай Петренко, Давид и Борис Макарьяны, Илья Папиж, Александр Ильин, Раиса Богатырева, Владимир Семиноженко и Виктор Тополов.

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"Случилось так, что, арендуя объекты у госпредприятия, на сегодняшний день госпредприятие должно этим людям, которые арендуют эти вещи. Например, одной госпоже должны 11 млн 841 тысячу 2 грн 40 копеек. По одному господину остаток средств составляет 2 млн 912 тысяч 622 грн 70 копеек. Еще у нас есть люди, которым это предприятие задолжало 3 млн 261 тысячу 64 грн", — заявил секретарь СНБО.

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Напомним, что 14 мая СНБО решил провести аудит госземель и зданий в указанных местностях и оснований, на которых там проживают в объектах госсобственности бывшие чиновники и другие различные видные деятели.

Президент Владимир Зеленский заявил тогда, что в конце 2014 года, уже по время президентства Петра Порошенко, постановлением Кабинета министров был отменен перечень категорий лиц, которые имеют право на льготное проживание там. По словам главы государства, это позволило легализовать нахождение на этих землях и в этих резиденциях за очень символическую плату "ряда непонятных лиц". В целом речь идет о 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

Отметим, что среди упомянутых Даниловым лиц Лавринович, Табачник, Богатырева и Семиноженко в различные периоды входили в два правительства под руководством Николая Азарова, а Тополов и Васюник — в два разных правительства Юлии Тимошенко. Геннадий Зубко был вице-премьером в правительствах и Арсения Яценюка, и Владимира Гройсмана, при этом Зеленский в вышеотмеченном заявлении упоминал именно его, а не его жену Людмилу, как объявил Данилов.

В свою очередь, экс-генпрокурор Пискун еще в середине мая, вскоре после указанного решения, публично пообещал покинуть занимаемую им госдачу, хотя ему это и "не совсем приятно". Он объяснил, что переехал туда, когда был генпрокурором, так как это гарантировало ему безопасность. По словам Пискуна, тогда с ним был заключен договор на пользование домом на 49 лет, и он вносил "плату, которая установлена законом", но в связи с инициативой Зеленского этот договор был расторгнут.