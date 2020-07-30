Минобразования назвало минимальный балл для поступления на бюджет в 2020 году

Минимальный конкурсный балл для поступающих в университеты в 2020 году составляет 125 баллов, а для отдельных специальностей установлены иные минимальные конкурсные баллы.

Об этом на брифинге рассказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, сообщает "Укринформ".

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"Конкурсный балл при подаче заявления на бюджетное место должен составлять не менее 125 баллов. Если поступающий имеет менее 125 баллов, он может рассчитывать лишь на обучение за деньги физических и юридических лиц на всех специальностях по уровню бакалавра", — сказал Шаров.

В тоже время, по его словам, для поступающих на специальности фармация, промышленная фармация минимальный балл, по инициативе Министерства здравоохранения, должен составлять не менее 130 баллов.

В свою очередь на специальности отрасли знаний право, публичное управление, международные отношения минимальный конкурсный балл должен составлять не менее 140.

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На медицинские специальности минимальный конкурсный балл сертификатов по второму и третьему предметам ВНО должен составлять не менее 150 баллов. Это требование выдвигается и для сертификатов ВНО абитуриентов на контрактную форму обучения.

Как известно, вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа.

Напомним, с 1 сентября 2020 года 200 тысяч учеников 5-11 классов переходят на обучение на украинском языке.