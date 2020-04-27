"Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

Сегодня, 27 апреля, сотрудники Киевской областной психиатрической больницы вышли на митинг против массового сокращения работников медучреждения и уменьшения заработных плат.

По словам сотрудников, это является результатом внедрения второго этапа медицинской реформы, которая, как утверждают медики, ставит угрозу всей отрасли.

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В митинге приняли участие около 150 человек. Медработники в целом соглашаются с медицинской реформой, однако категорически против методов ее внедрения.

Как заявил заместитель главы администрации медучреждения, неделю назад медработникам сообщили о новых тарифах на лечение.

"Они занижены в разы. На эти тарифы мы должны кормить, лечить больных и платить зарплату. Но этих средств даже не хватит на минимальную зарплату сотрудникам при условии, что мы треть сотрудников сократим — около 450 сотрудников должны быть сокращены для того, чтобы остальные могли получить минимальную зарплату. Ни о каких средствах на питание, на лечение там быть не может. Таким образом, такое воплощение реформы просто разрушает лучшую в Украине психиатрическую больницу, которая вполне на европейском уровне на данный момент", — рассказал врач.

Медик отметил, что больница рассчитана на 1 тысячу 275 пациентов.

"За год в ней лечатся до десяти тысяч больных. Сейчас в связи с карантином мы ограничили количество больных, и у нас пока находится половина", — отметил медик.

Он подчеркнул, что будут сокращены все вспомогательные подразделения, поликлиника, амбулаторные центры реабилитации и значительная часть медсестер. Из-за этого, по его словам, медучреждение не сможет функционировать.

При этом, руководство больницы обращалось в Минздрав, к мэру Киева Виталия Кличко, однако диалога нет.

"На порог не пускают, на письма не реагируют. Или молчание, или манипуляция. Это коррумпированные медики не хотят медицинской реформы. Но мы хотим реформу, и она должна быть сделана системно, постепенно, а не таким образом как сейчас", — подытожил замглавы администрации медучреждения.

Напомним, 4 марта сотни сотрудников медицинских учреждениях Украины вышли под стены Верховной Рады на акцию протеста против закрытия туберкулезных диспансеров в Украине.