Политика и экономика 1 час назад

Минздрав Украины обратился к четырем странам за приоритетным правом на вакцину от COVID-19

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, после изобретения препарата будет целая очередь, чтобы "получить какую-то квоту"

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины обратилось к министрам здравоохранения нескольких стран, чтобы Украина получила приоритетное право на получение вакцины от коронавируса.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степаном.

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"Мы тщательно отслеживаем все, что касается клинических испытаний вакцин. Президент ставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина также была одной из первых стран. Помимо этого на прошлой неделе я обратился с просьбой к четырем своим коллегам — министрам здравоохранения этих четырех стран (Италия, Германия, Франция и Нидерланды, которые сделали предзаказ на вакцину у компании АstraZeneca — Delo.ua), чтобы Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины", — отметил он.

По словам Степанова, речь идет о покупке вакцины, поскольку после ее изобретения будет целая очередь, чтобы "получить какую-то квоту".

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"Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину", — подытожил министр.

Напомним, что первая в США экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Moderna, протестированная на людях, дала положительные результаты: у 45 добровольцев, которые участвовали в тестировании, начиная с марта, вакцина выработала желаемый иммунитет. У испытуемых появились так называемые нейтрализующие антитела в кровотоке — то есть молекулы, блокирующие инфекцию на уровнях, сравнимых с теми, которые обнаружены у людей, уже переболевших коронавирусом.

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