Минздрав в своих документах признал независимость Тайваня и "раздробил" Британию — СМИ

Украинский Минздрав в своих документах наделал множество ошибок, а также признал "странами" или "государствами" территории, которые не признаны официальным Киевом и Европой. Первыми промахи ведомства заметили журналисты "Европейской правды".

Речь идет о решении министерства, которое определяет государства "зеленой" и "красной" зоны — в зависимости от присвоенного статуса приезжающие оттуда должны сдавать тест на коронавирус, проходить двухнедельный карантин или же просто въезжать в Украину без проверок.

Постановление Кабмина №392 от середины июня обязывает МОЗ формировать "перечень государств со значительным распространением COVID-19", что и делало ведомство 15, 30 июня, 3, 17 и 28 июля 2020 года. Правда, представляя в своих списках не "государства", а "страны" — эти термины имеют различия, а потому в официальных документах их нельзя путать.

При этом в списках Минздрава оказалось 214 пунктов, тогда как членами ООН являются только 193 государства. Так, туда внесли страну "Западную Сахару", дав разрешение на въезд для ее граждан и резидентов, между тем, как это место — не страна и не государство, а малонаселенная территория, которую ООН и Евросоюз считают спорной и последней частью Африки, которая должна определиться между независимостью и пребыванием в составе Королевства Марокко.

Вопреки официальной позиции Украины, одной из стран в документах значится Тайвань, которую наша страна, Евросоюз, США и ООН безальтернативно считают частью Китайской Народной Республики. До статуса стран в перечне повысили и заморские территории, и департаменты европейских государств, вроде таких частей Франции, как Реюньон и Мартинику.

Также в списке Минздраве отдельными странами стали остров Мэн и Нормандские острова, Гибралтар и Монсеррат из состава Великобритании. Отдельным государством окрестили и британские острова Теркс и Кайкос в Карибском бассейне, но под названием "Турки и Кайкос".

Французское владение Сен-Мартен в министерстве не только считают отдельной страной, но и называют его "Святым Мартином", а африканское государство Кот-д'Ивуар — "Берегом Слоновой Кости", это старое название страны, действовавшее до 1986 года.

В документе за 15 июня было еще несколько ошибок. Так, месяц назад МОЗ переводил название Caribbean Netherlands как "Карибы Нидерланды", британские Нормандские острова (Channel Islands) — "Канал-острова", а африканское государство Того (по-английски — Togo) перевели как "Идти": именно так Google translate переводит название Togo, считая, что слово написано с ошибкой, мол, наверное это "To go". В последующих версиях списка эти ошибки убрали.

В издании отмечают, что вероятный источник списка стран от украинского Минздрава — это сайт Worldometer, где перечислены все "страны и территории".