Минздрав заявляет, что в парках "красных" зон можно гулять без масок

Министерство здравоохранения заявляет, что гулять в парках и скверах в Украине можно без масок. Об этом говорится в сообщении ведомства с заголовком "В парках и скверах можно ходить без масок — Правительство уточнило детали своего постановления".

"В Минздраве внесли изменения в постановление от 22 марта 2021 №230 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 №1236", которыми определили конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах "красной зоны" эпидопасности. Так, согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ", — заявили в министерстве.

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В то же время подчеркивается, что ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

При этом в Минздраве не поясняют, каким образом могли самостоятельно "изменить" постановление Кабмина, либо же где именно "правительство уточнило" постановление от 22 марта. Среди опубликованных решений заседания Кабмина 24 марта на сайте правительство такого решения нет.

Не сообщает о нем и пресс-служба Кабмина или Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля, равно как и представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, освещающий в Facebook все сколько-нибудь важные решения Кабмина.

Напомним, что постановлением №230 от 22 марта Кабмин принял ряд решений, касающихся мер в условиях эпидемии Covid-19, среди которых запрет на пребывание на территориях общего пользования в "красных" зонах по Covid-19 без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Многими такая формулировка была воспринята как касающаяся и парков: к примеру, на сайте президента уже появилась соответствующая петиция с требованием отменить (что в полномочия президента, однако, не входит) постановление Кабмина от 22 марта о запрете "ходить без масок по паркам и улицам в "красных" зонах".