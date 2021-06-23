Общество 1 час назад

"Мрія" снова в небе: самый большой в мире самолет вернулся к воздушным перевозкам (ВИДЕО)

Это первый коммерческий рейс Ан-225 после технического обслуживания, которое длилось десять месяцев

Ан-225 "Мрія". Фото: Depositphotos Ан-225 "Мрія". Фото: Depositphotos
Ан-225 "Мрія". Фото: Depositphotos

После планового технического обслуживания, которое длилось десять месяцев, самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрiя" в среду, 23 июня, отправился в коммерческий рейс.

Об этом заявили в пресс-службе Укроборонпрома.

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"Легендарный самолет, который существует в единственном экземпляре, 23 июня отправился в первый коммерческий рейс после планового техобслуживания, которое длилось 10 месяцев", — говорится в сообщении. В то же время, подробности рейса не разглашаются.

Справка: Ан-225 "Мрiя" — крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, способный взять на борт до 250 тонн. Он был создан в конструкторском бюро Антонова в конце 1980-х для многоразового космического корабля "Буран".

Напомним, что в апреле 2020 года Ан-225 "Мрiя" выполнил второй рейс из Китая в страны ЕС по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Рейс в Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. А сегодня после вылета из казахстанского аэропорта Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку (Азербайджан).

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По информации аэропорта Париж-Ватри, "Мрія" привезла около 150 тонн груза (маски и прочие средства индивидуальной защиты).

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