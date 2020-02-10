Мукачево будут патрулировать бойцы Нацгвардии

После стрельбы, которая произошла 7 февраля, город Мукачево будет круглосуточно патрулировать Национальная гвардия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

"Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцев 2 Галицкой бригады", — говорится в сообщении.

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Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских начали охранять круглосуточно с 9 февраля.

Напомним, в городе Мукачево Закарпатской области 7 февраля произошла стрельба, в результате которой пострадали 2 человека.

В связи с этим Мукачевский городской совет просит президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.